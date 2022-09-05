Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в понедельник, 5 сентября, принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания Госсовета при президенте РФ «О развитии туризма в Российской Федерации», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Мероприятие проходило в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке.
В ходе обсуждения Алексей Текслер озвучил несколько инициатив. В частности, он предложил провести в Челябинске всероссийский форум по развитию экологического туризма. Так называют форму туризма, сфокусированную на посещении относительно не затронутых антропогенным воздействием природных территорий. Кроме того, глава региона выступил за передачу Федеральному агентству по развитию туризма (Ростуризму) приоритетного права заниматься планированием создания и развития дорог для туристической сферы.
«У нас есть программы комплексного развития жилья, сельских территорий, дорожная программа. Но если поручить Минтрансу заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится. Это отдельное направление, на которое должны быть предусмотрены специальные деньги. Чтобы Ростуризм определял приоритет»,— пояснил губернатор.
На совещании также обсуждались меры поддержки, стимулирования туристического бизнеса, продвижение малых городов. По словам Алексея Текслера, все эти направления для Челябинской области очень актуальны.
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