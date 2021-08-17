Алексей Текслер предложил ОНФ проконтролировать строительство тротуаров в Челябинской области

С Денисом Рыжим губернатор обсудил нацпроекты и обращения граждан

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим. Политики обсудили, как отрабатываются обращения граждан, поступившие на прямую линию с Президентом России, мониторинг и контроль за ценами, а также качество работ по нацпроектам в регионе. Алексей Текслер предложил Денису Рыжему мониторинг проектной документации по объектам национальных проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выполнение поручения президента России — общая задача регионального правительства и ОНФ. По прямой линии президенту из Челябинской области в этом году поступило 28 тысяч 517 обращений, часть из них, которые поступали в аудио- и видеоформате, продолжают обрабатывать. А ответ на свой вопрос должны получить все южноуральцы.

«На все обращения, которые пришли на прямую линию с Президентом, жители получат обратную связь. Мы вместе организовали работу, ни один вопрос не останется без внимания», — сказал Алексей Текслер.

Денис Рыжий отметил, что главная задача по отработке прямой линии 2021 года — это отсортировать обращения и передать в работу.

«Работа идет хорошо, думаю, та задача, которую поставил Президент ОНФ и органам исполнительной власти, будет выполнена», — заявил руководитель регионального ОНФ.

Также в ходе встречи речь шла о реализации национальных проектов. Алексей Текслер подчеркнул, что все реализуемые проекты должны иметь комплексное решение, и предложил ОНФ высказывать свое экспертное мнение на стадии подготовки проектной документации.

«Есть одна тема, которую ОНФ может взять на контроль, — это строительство тротуаров при реконструкции дорог, особенно в небольших населенных пунктах. Дорогу делают, а про тротуар забывают. В большинстве случаев его там никогда рядом не было, но когда возникает тротуар, то у людей совершенно другая реакция, не только в пользу автомобилистов, что важно, делается дорога, но и в пользу пешеходов. Во время визита в один из муниципалитетов по своей линии я дал поручение обратить на это внимание, здорово, если на это обратит внимание ОНФ, и будет дополнительный контроль в этой части», — предложил Алексей Текслер.

Мониторинг и контроль цен — еще одна важная тема, которую обсудили Алексей Текслер и Денис Рыжий. Губернатор подчеркнул, что ОНФ оказывает ему существенную поддержку в части дополнительного мониторинга и контроля.