Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил передать Ростуризму приоритет в планировании развития дорожной сети в интересах туристической отрасли, сообщает ТАСС. Свое предложение глава региона выдвинул в понедельник, 5 сентября, на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если заниматься тем, что пытаться Минтрансу поручить заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится. Никогда мы в проект „Безопасные качественные дороги“ не войдем с этими дорогами для туристических целей, поэтому это отдельное направление, чтобы Ростуризм определял приоритет, здесь должны быть специальные деньги», — цитирует ТАСС Алексея Текслера.
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес