Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил передать Ростуризму приоритет в планировании развития дорожной сети в интересах туристической отрасли, сообщает ТАСС. Свое предложение глава региона выдвинул в понедельник, 5 сентября, на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если заниматься тем, что пытаться Минтрансу поручить заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится. Никогда мы в проект „Безопасные качественные дороги“ не войдем с этими дорогами для туристических целей, поэтому это отдельное направление, чтобы Ростуризм определял приоритет, здесь должны быть специальные деньги», — цитирует ТАСС Алексея Текслера.
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.