Алексей Текслер поздравил выпускников челябинского филиала военно-воздушной академии с окончанием учебы

Из вуза выпустились порядка 200 молодых людей

Сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с окончанием обучения офицеров и кадетов филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Челябинске. Глава региона принял участие в торжественном построении, посвященном выпуску офицеров боевого управления авиацией и кадетов кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Вы — будущее Российской армии и Вооруженных сил дружественных стран! Вам предстоит следовать славным традициям доблести и чести. Эти качества всегда отличали отважных выпускников училища, получивших основы знаний и первую закалку здесь, на Южном Урале. Челябинское штурманское училище за 85 лет своей истории воспитало целую плеяду достойных сынов Отчизны. Среди них — Герои Советского Союза и Герои России, Герои Социалистического Труда, офицеры и генералы, представленные к различным государственным наградам нашей страны и дружественных стран. Уверен, что вы будете достойными наследниками великого поколения победителей, своих прадедов, которые отважно защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что совсем скоро выпускники — а их в этом году около 200 человек — отправятся к местам несения службы и выразил уверенность в том, полученные знания и летная подготовка позволят им внести существенный вклад в укрепление Вооруженных сил России с учетом новых военных угроз и рисков.

Также он поблагодарил выпускников челябинской кадетской школы-интерната, которые сделали свой выбор в пользу воинской профессии и получили первоначальную летную подготовку. Им предстоит дальнейшее обучение в вузах министерства обороны России.

«Дорогие друзья! Сегодня непростое время. Идет специальная военная операция. Наша армия сражается с неонацизмом, отстаивает мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие. Воины разных национальностей проявляют свои лучшие качества, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным. Потому так важно сегодня укрепление обороноспособности государства, эффективное руководство воинскими подразделениями, частями и соединениями. Вам, молодому поколению, выпала высокая честь стать офицерами Вооруженных сил России и дружественных стран. Будьте достойны этого звания: честно и профессионально служите Родине и своему народу. Счастья вам, жизненной удачи!»,— подчеркнул губернатор.

Отметим, в челябинском филиале военно-воздушной академии уже началась приемная кампания. На первый курс в этом году будет зачислено около 500 юношей на специальности «штурман» и «офицер боевого управления».