Алексей Текслер потребовал ускорить благоустройство Нагайбакского района

Губернатор Челябинской области продолжает работать на юге региона

Сегодня, 17 июля, губернатор Алексей Текслер продолжает работать на юге Челябинской области. Первым пунктом программы стал визит в село Париж Нагайбакского района. Глава района Иван Сурменев доложил губернатору о ситуации с лесными пожарами, бушевавшими на территории муниципалитета 8-11 июля, сложном положении аграриев в связи с засухой и планах по благоустройству.

По словам Ивана Сурменева, в целом район справился с лесными пожарами успешно: огонь угрожал селам Париж и Лебединое, но их удалось отстоять. Критическим моментом стала эвакуация детского лагеря «Роднички». Однако по поручению президента РФ Владимира Путина детей отправили продолжать отдых в лагерь в Анапу.

Основная проблема района, считает Иван Сурменев, — это засуха. Уже второй год подряд аграрии находятся в сложном положении из-за отсутствия дождей.

«Аграрии рассчитывают на урожай в 6-7 центнеров с гектара. Мы проводили агрономическое совещание, предлагали людям застраховать урожай. Но на это пошли буквально единицы»,— доложил Иван Сурменев.

Но, по мнению Алексея Текслера, еще одна основная проблема Нагайбакского района — это благоустройство.

«Я побывал в Фершампенуазе, посмотрел на центральную площадь. Это никуда не годится! Давайте исправлять ситуацию. Кроме того, Париж — это брендовое село, мы собираемся проводить тут крупные мероприятия, пусть в этом году из-за пандемии отменили парижский полумарафон. Надо навести тут порядок»,— потребовал губернатор.

Глава района рассказал, что на 2021 год запланировано асфальтирование площади в Фершампенуазе, в следующем году тут должны появиться артобъекты, гирлянды и сцена. Стоимость работ порядка 10 миллионов. Алексей Текслер пообещал помочь со средствами, но отметил, что в этом году можно успеть сделать не только освещение.