Сегодня, 17 июля, губернатор Алексей Текслер продолжает работать на юге Челябинской области. Первым пунктом программы стал визит в село Париж Нагайбакского района. Глава района Иван Сурменев доложил губернатору о ситуации с лесными пожарами, бушевавшими на территории муниципалитета 8-11 июля, сложном положении аграриев в связи с засухой и планах по благоустройству.
По словам Ивана Сурменева, в целом район справился с лесными пожарами успешно: огонь угрожал селам Париж и Лебединое, но их удалось отстоять. Критическим моментом стала эвакуация детского лагеря «Роднички». Однако по поручению президента РФ Владимира Путина детей отправили продолжать отдых в лагерь в Анапу.
Основная проблема района, считает Иван Сурменев, — это засуха. Уже второй год подряд аграрии находятся в сложном положении из-за отсутствия дождей.
«Аграрии рассчитывают на урожай в 6-7 центнеров с гектара. Мы проводили агрономическое совещание, предлагали людям застраховать урожай. Но на это пошли буквально единицы»,— доложил Иван Сурменев.
Но, по мнению Алексея Текслера, еще одна основная проблема Нагайбакского района — это благоустройство.
«Я побывал в Фершампенуазе, посмотрел на центральную площадь. Это никуда не годится! Давайте исправлять ситуацию. Кроме того, Париж — это брендовое село, мы собираемся проводить тут крупные мероприятия, пусть в этом году из-за пандемии отменили парижский полумарафон. Надо навести тут порядок»,— потребовал губернатор.
Глава района рассказал, что на 2021 год запланировано асфальтирование площади в Фершампенуазе, в следующем году тут должны появиться артобъекты, гирлянды и сцена. Стоимость работ порядка 10 миллионов. Алексей Текслер пообещал помочь со средствами, но отметил, что в этом году можно успеть сделать не только освещение.