Алексей Текслер потребовал от мэров-новичков давать обратную связь народу

Губернатор Челябинской области провел встречу с недавно избранными главами муниципалитетов.

Совещание с главами городов и районов — первое, но не последнее. Алексей Текслер пообещал уже весной возобновить практику регулярных выездов в территории, график этих рабочих поездок как раз составляется. Но главное — мэры-новички получили мастер-класс по работе с населением, сообщает пресс-служба губернатора.



Напомним, за 2020-21 годы в Челябинской области серьезно обновился институт глав муниципалитетов: прошли конкурсы в 25 городах и районах. 12 глав переизбрались на новый срок, 13 заступили на должность впервые.

«Мы с вами работаем не ради цифр, во многом показатели — это цифры, а ради людей. Мы должны оправдать запросы жителей, на которые они ждут ответов от власти, но по разным причинам их раньше не получали. Главное, коллеги, это, конечно, доверие. Доверие к нашему слову, поступкам. Очень сложно заслужить доверие людей и очень легко его можно потерять. Сегодня не обойтись без того, чтобы власть выполняла свои обещания, без постоянной обратной связи и общения с людьми», — подчеркнул Алексей Текслер.

По мнению губернатора, внимание в первую очередь следует уделять бытовым задачам: состоянию дорог и тротуаров, жилищно-коммунальному хозяйству, вывозу мусора, благоустройству и ремонту городской среды и инфраструктуры.

Наконец, немаловажный вопрос — борьба с коронавирусом и его последствиями. Главы муниципальных образований должны сыграть не последнюю роль в деле массовой вакцинации южноуральцев. Алексей Текслер заявил, что именно они будут отвечать за прием и хранение вакцины, списки и процесс записи на прививки.

Кроме того, губернатор анонсировал сокращение числа ковидных баз: они останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске. Остальные больницы должны вернуться к плановому режиму работы.