Алексей Текслер: «После реструктуризации долгов регионы расправят крылья!»

Челябинский губернатор выступил на круглом столе глав регионов, посвященном посланию президента РФ

27 апреля на базе Экспертного института социальных исследований состоялся круглый стол «Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина: взгляд из регионов». В обсуждении приняли участие «губернаторы новой волны»: руководители Челябинской, Кемеровской и Самарской областей и Камчатского края.



Алексей Текслер участвовал в круглом столе не только как губернатор, но и руководитель рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы». Напомним, еще 31 марта, выступая в этом качестве перед президентом, Текслер предложил несколько инициатив, которые должны облегчить финансовое положение субъектов Федерации, усугубленное пандемией коронавируса. 21 апреля эти предложения были озвучены уже Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства специально выделил Южный Урал, пообещав, что проект развития челябинского метрополитена получит свое развитие.

О разработанных в Госсовете инициативах говорил на круглом столе Алексей Текслер.

«Послание президента было системообразующим, ориентированным на поддержку семей, во главе угла стояли социальные вопросы. Президент говорил о повышении самостоятельности регионов, о том, чтобы сделать их более сильными. Одна из важнейших тем послания — снижение долговой нагрузки регионов. В 2020 году была уже проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, но по коммерческой задолженности тогда не было принято решение», — рассказал Алексей Текслер.

По словам челябинского губернатора, совокупный долг 79 субъектов Российской Федерации (то есть всех за исключением особенно благополучных) составляет 2,4 триллиона рублей, или 45 процентов от их собственных доходов. Примерно половина этой суммы — именно долги перед коммерческими банками.

«Разрубить этот гордиев узел — вопрос возможности развития для регионов. Принято решение, что для субъектов, у которых коммерческий долг превышает 25 процентов дохода, коммерческая задолженность будет замещена бюджетными кредитами», — продолжал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил и о решении президента реструктуризировать бюджетные кредиты: с учетом антиковидной помощи федерального центра их накопилось 223 миллиарда, а вернуть заем следовало в июле 2021 года. Теперь этот срок растянется до 2029 года. Челябинская область, например, к середине лета должна была вернуть в федеральный бюджет 5,3 миллиарда рублей.

Еще один вопрос, отраженный в послании президента, — долгосрочные инструменты развития для регионов, то есть инфраструктурные бюджетные кредиты.

«Нам тяжело решать самостоятельно вопросы реализации разных проектов. Есть, например, инструменты вроде инфраструктурных облигаций, но это в основном поддержка жилищного строительства. Если мы говорим о комплексном развитии — дорог, транспорта, то инфраструктурные кредиты необходимы», — рассуждал Текслер.

Челябинского губернатора поддержал коллега — глава Камчатского края Владимир Солодов.

«Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью не могут реализовать стратегические проекты. Мы высокодотационный регион, и мы не можем текущие доходы направлять на стратегию, на жилье, на дороги», — посетовал дальневосточный губернатор.

В качестве примера стратегических проектов Текслер привел тему метрополитена и внедрения в Челябинской агломерации новой системы работы общественного транспорта. Он рассказал коллегам-губернаторам, что проект метро в Челябинске был запущен еще 30 лет назад, но по факту сделано меньше половины от первоначального замысла, да и реалиям современности проект уже не соответствует. Сейчас же идет работа по вписыванию старых наработок в новую схему.

У модератора круглого стола возник вопрос: точно ли новые инструменты, данные регионам, смогут улучшить жизнь простых людей? Алексей Текслер заявил, что та же реструктуризация задолженностей высвободит новые возможности областей и краев РФ.

«Регионы расправят крылья и смогут обозначить для себя приоритеты развития. Например, есть ряд регионов, около десяти, где на обслуживание коммерческого долга уходило от 4 и выше процентов бюджета. В Мордовии — 9—10 процентов. Я переношу это на Южный Урал и не могу осознать, насколько это много. Избавиться от такой нагрузки — это получить возможность решать проблемы здравоохранения, ЖКХ, образования», — резюмировал Текслер.