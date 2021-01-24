Алексей Текслер посетил Златоуст с рабочим визитом

Губернатор Челябинской области осмотрел новые трамваи и обсудил развитие муниципалитета с главой ЗГО

Несмотря на воскресный день, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня приехал в Златоуст с рабочим визитом. Утром он уже успел осмотреть новые трамваи, которые власти города закупили по решению губернатора, а также встретился с главой округа Максимом Пекарским.

Стороны прокатились по городу и обсудили развитие муниципалитета и транспорта, посетили предприятие «Автохозяйство», где Алексей Текслер и осмотрел пять новых трамвайных вагонов.

Затем губернатор вместе с сыном Михаилом и главой ЗГО отправился посмотреть игру златоустовской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», которая сегодня играет в рамках третьего тура чемпионата России с московской командой «СКИФ».