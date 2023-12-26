Алексей Текслер поручил усилить работу по адаптации иностранцев на Южном Урале

Мигранты в Челябинской области будут изучать историю России и русский язык

В 2024 году в Челябинской области будут введены дополнительные мероприятия для мигрантов по изучению истории, культуры России, а также русского языка. Об этом сегодня, 26 декабря, сказал губернатор Алексей Текслер на последнем в этом году заседании регионального Совета по реализации государственной национальной политики, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Челябинской области проживают представители 130 народностей. Их межконфессиональное и межнациональное согласие — основа развития здорового общества. Поэтому главной темой заседания стала реализация Стратегии по нацполитике до 2025 года включительно.

«Как и в прежние годы, сфера национальной политики находилась в центре нашего внимания. Правительство области системно взаимодействовало с Федеральным агентством по делам национальностей, правоохранительными органами, традиционными конфессиями, институтами гражданского общества. Южный Урал стал привычной и востребованной площадкой для международных и федеральных форумов; масштаб и наполнение событий возрастают с каждым годом. И эта тенденция подкреплена материально. Мы на 22 процента увеличили на следующий год финансирование программы по реализации национальной политики, но главное, конечно, это системная, вдумчивая, командная работа всех ветвей власти, общественников и религиозных организаций», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона потребовал исключить формальный подход к проблемам адаптации мигрантов и очень серьезно воспринимать все возникающие риски.

«Жестко, если необходимо, реагировать на криминальные проявления в этой сфере, в первую очередь это задача правоохранительных органов. Но при этом диаспоры также должны нести ответственность за своих граждан. Это вопрос системной работы, ее в настоящий момент не хватает», — подчеркнул Алексей Текслер.

По мнению губернатора, закон должен быть един и для трудовых мигрантов, и для новоиспеченных граждан РФ. В этой связи он напомнил о недавнем решении суда лишить недавно приобретенного гражданства двух жителей Челябинска за уклонение от военной службы.

«Уверен, что это решение суда будет максимально четким сигналом всем новым гражданам неукоснительно соблюдать законы нашей страны», — отметил губернатор.

На заседании Алексей Текслер также сообщил, что принято решение со следующего года также увеличить финансирование двух крупных национально-культурных мероприятий — Петровских и Расулевских чтений, которые проводят соответственно епархии Русской православной церкви и Региональное духовное управление мусульман. Также продолжится дебютировавший в этом году фестиваль традиционных ценностей «Троица в Троицке» — его команда уже получила губернаторский грант на проведение фестиваля в 2024 году.

Губернатор призвал глав муниципалитетов и руководителей национально-культурных центров активнее подавать свои проекты на соискание региональных и федеральных грантов.