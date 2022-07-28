Алексей Текслер поручил помочь аграриям зарегистрироваться для продажи зерна

С 1 сентября продавать рожь и пшеницу без аккаунта в ФГИС «Зерно» станет невозможно

Южноуральские производители зерновых должны в кратчайшие сроки зарегистрироваться в системе ФГИС «Зерно». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на традиционном совещании с руководством муниципалитетов и министерств региона поручил Минсельхозу организовать массовую регистрацию аграриев на этом электронном инструменте, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



С 1 сентября в России сельхозпроизводители не смогут перевозить и продавать зерновую продукцию без регистрации в федеральной информационной системе ФГИС «Зерно». Этот инструмент специально разработан для контроля и учета объемов партий зерна и продуктов его переработки, а также для анализа сведений об обороте хлеба в России.

Алексей Текслер поручил областному Минсельхозу и центру «Мой бизнес» организовать регистрацию южно-уральских производителей зерновых в системе в кратчайшие сроки: уже скоро наступит время уборочной кампании и реализация зерновых — залог выживания аграриев.

Еще один сельскохозяйственный вопрос — возвращение в оборот неиспользуемых земель. Напомним, 21 июля депутаты ЗСО Челябинской области уже одобрили поправки в соответствующий федеральный законопроект. Речь идет о принудительном изъятии заброшенных земель, которые не используются прежними собственниками по назначению, на них годами не проводятся сельхозработы.

«У муниципалитетов появятся все основания более динамично возвращать земли в оборот», — отметил Алексей Текслер.

Вице-губернатор Сергей Сушков получил задачу организовать работу по возвращению земель в оборот в сельскохозяйственных районах области.