Алексей Текслер поручил поднять зарплаты водителям муниципального общественного транспорта

Соответствующее задание губернатор Челябинской области дал во время обкатки нового троллейбуса в Миассе

В ходе рабочего визита в Миасс губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с журналистами принял участие в обкатке одного из двух новых троллейбусов и поручил главе Миндотранса Челябинской области поднять зарплаты водителям муниципального транспорта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проехав несколько метров, троллейбус с «пассажирами» развернулся на автономном ходу и продолжил движение после подключения к сети. Но это не единственный плюс нового транспорта: троллейбусы оснащены пандусами, кондиционерами и мультимедийными системами.

Специалисты миасского депо посоветовали тестировать новые троллейбусы в Челябинске с пассажирами.

«Гонять пустую машину — бесполезная трата денег и электроэнергии. Понять характеристики можно только при рабочей нагрузке»,— отметила специалист депо.

Прокатившись на троллейбусе и пообщавшись с водителем, Алексей Текслер поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву разработать план по повышению заработной платы водителям муниципального общественного транспорта. По его словам, минимальная оплата их труда должна достигнуть 40 тысяч рублей.

«Закупка нового транспорта бесполезна без изменения отношения к водителям. Пожалуйста, подготовьте предложения по повышению зарплат»,— обратился к Нечаеву губернатор.

Отметим, в сентябре этого года троллейбусный парк Миасса пополнится 4 новыми низкопольными моделями. Ранее, в 2020 году, в Миасс поставили два новых троллейбуса. Также в декабре 2020 года 10 троллейбусов на безвозмездной основе передали из Москвы, 5 августа этого года они стали собственностью Миасса.