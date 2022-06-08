Алексей Текслер поручил мэрам к декабрю закончить все работы по госконтрактам

Проекты благоустройства в территориях Челябинской области должны быть закончены к 1 октября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона. Темами беседы, прошедшей в очном формате, стали сохранение уровня жизни населения, поддержка предприятий и реализация всех намеченных в 2021 году проектов, несмотря на санкционные проблемы.



Как сообщает пресс-служба губернатора, многие вопросы, озвученные на совещании, Алексей Текслер уже проговаривал в недавнем обращении к депутатам Законодательного собрания области.

«Все планы по нацпроектам, областным программам, строительству социальных объектов — в силе. Лето — самый активный строительный сезон. Не везде заключены контракты. Никакие отговорки приниматься не будут. Люди ждут социальных объектов, исполнения наших обещаний», — напомнил глава региона.

Главы территорий, как заявил губернатор, должны исполнить все обязательства по госконтрактам к 1 декабря 2022 года, по объектам благоустройства — к 1 октября. Деньги на это есть: только на реализацию нацпроектов в регионе предусмотрено 33,54 миллиарда рублей. На проект «Формирование комфортной городской среды» выделено более 1,2 миллиарда, на эти деньги в области должны быть благоустроены 125 общественных пространств и 140 дворов.

«Больше половины муниципалитетов в целом с задачей-то справились. Только по восьми есть серьезные отставания. И это тоже вопрос. Почему кто-то может на 100 процентов или на 99 в настоящее время законтрактоваться, а кто-то не может и на 30 процентов выйти с контрактацией? При том что у нас уже сейчас июнь на дворе», — возмутился темпами проведения конкурсов Алексей Текслер.

Кроме того, Текслер потребовал от профильных министерств и отстающих муниципалитетов закончить работу по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Традиционно в начале каникулярного периода необходимо обратить на неблагополучные семьи и обеспечить детскую безопасность. Под контроль главы территорий также должны взять места массового отдыха и пляжи.

Губернатор также напомнил о мерах господдержки в разных отраслях жизни. Как сообщало ИА «Первое областное», в этом году уже снижена вдвое ставка единого сельскохозяйственного налога. Эту меру продлят, а для агропредприятий, расширяющих производство, ставка и вовсе будет обнулена. Областной Минсельхоз должен в ближайшее время внести на рассмотрения ЗСО соответствующий законопроект.

Кроме того, уже подготовлены законы, обеспечивающие льготы в сфере информационных технологий: инвестиционный вычет по налогу на прибыль, послабления по налогу на имущество для телекоммуникационных компаний.

В сфере соцзащиты, напомним, на 10 процентов по решению президента увеличены МРОТ и прожиточный минимум. Задача региона — отследить, кто из граждан в связи с изменениями получает право на новые меры поддержки.