Алексей Текслер сегодня в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований.
«Морозы — это всегда серьезная нагрузка на сети энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. Уважаемые коллеги, проведите у себя штабы по энергобезопасности, соберите всех коммунальщиков, сетевиков и держите ситуацию на полном контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.
Как доложил на совещании заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, с сегодняшнего дня в связи с ухудшившимися погодными условиями и пониженными температурами ОАО «МРСК Урала» ввело режим повышенной готовности. Заместитель губернатора провел заседание регионального штаба электробезопасности с участием основных сетевых организаций.
Также министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с ГУ МЧС России по региону осуществляет постоянный контроль за прохождением отопительного периода 2020—2021 года в муниципальных образованиях области.
В территориях в плановом режиме ежегодно проводится модернизация систем теплоснабжения с привлечением инвестиций. По итогам 2020 года в регионе удалось заменить шесть неэффективных котельных. Всего за последние девять лет на Южном Урале заменили 199 котельных. Это позволяет повысить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения и объектов социальной сферы.
На сегодняшний день в перечень включено 47 неэффективных котельных, всего в Челябинской области 835 котельных.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом