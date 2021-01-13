Алексей Текслер поручил главам обеспечить бесперебойное теплоснабжение

Губернатор обозначил особый контроль за работой источников тепло-, энерго- и газоснабжения

Алексей Текслер сегодня в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований.



«Морозы — это всегда серьезная нагрузка на сети энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. Уважаемые коллеги, проведите у себя штабы по энергобезопасности, соберите всех коммунальщиков, сетевиков и держите ситуацию на полном контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.

Как доложил на совещании заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, с сегодняшнего дня в связи с ухудшившимися погодными условиями и пониженными температурами ОАО «МРСК Урала» ввело режим повышенной готовности. Заместитель губернатора провел заседание регионального штаба электробезопасности с участием основных сетевых организаций.



Также министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с ГУ МЧС России по региону осуществляет постоянный контроль за прохождением отопительного периода 2020—2021 года в муниципальных образованиях области.

В территориях в плановом режиме ежегодно проводится модернизация систем теплоснабжения с привлечением инвестиций. По итогам 2020 года в регионе удалось заменить шесть неэффективных котельных. Всего за последние девять лет на Южном Урале заменили 199 котельных. Это позволяет повысить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения и объектов социальной сферы.



На сегодняшний день в перечень включено 47 неэффективных котельных, всего в Челябинской области 835 котельных.

