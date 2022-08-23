Алексей Текслер попал в санкционный список Канады

Губернатора Челябинской области включили в запреты вместе с главами 26 российских регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в очередной санкционный список. Правительство Канады опубликовало запреты для 62 граждан Российского Федерации и одного оборонного предприятия. Речь идет о концерне «Автоматика» (входит в «Ростех»).

Наряду с Алексеем Текслером в немилость попали главы 27 регионов: Тюменской области Александром Моор, Брянской области Александром Богомазом, Курской области Романом Старовойтом, Свердловской области Евгением Куйвашевым, Самарской области Дмитрием Азаровым, Бурятии Радием Хабировым и другими.

Месяц назад Великобритания включила челябинского губернатора в свой санкционный список. Тогда Алексей Текслер прокомментировал происходящее следующим образом:

«Меня гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской области Российской Федерации, которые меня выбирали, чем какие-то санкционные списки. И еще. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем».

Напомним, ранее под санкции Евросоюза попали депутат ЗСО Челябинской области Алексей Денисенко и депутат Госдумы от региона Яна Лантратова.