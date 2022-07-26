Алексей Текслер попал под санкции Великобритании

Вместе с челябинским губернатором в санкционном списке UK оказались несколько десятков его коллег из других регионов

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании опубликовало новые данные о включении в санкционный список нескольких десятков российских губернаторов. В числе прочих там значится глава Челябинской области Алексей Текслер.



Список попавших под британские санкции россиян дополнен 35 фамилиями. Алексей Текслер в списке оказался под номером 1513. По соседству с челябинским губернатором — его коллеги Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Дмитрий Азаров (Самарская область).

«Меня гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской области Российской Федерации, которые меня выбирали, чем какие-то санкционные списки. И еще. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем», — прокомментировал новость сам Алексей Текслер.

Санкции не миновали и других глав регионов УрФО: Александра Моора (Тюменская область) и Дмитрия Артюхова (ЯНАО), а также глав соседних Башкортостана — Радия Хабирова и Оренбургской области — Виктора Гаврилова. Избежали пока санкций губернаторы Курганской области — Вадим Шумков и Ханты-Мансийского автономного округа — Наталья Комарова.

Напомним, ранее под санкции Евросоюза попали депутат ЗСО Челябинской области Алексей Денисенко и депутат Госдумы от региона Яна Лантратова.