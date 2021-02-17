Алексей Текслер пообщался с жителями о дорогах, тропах и спорте в Челябинской области

Губернатор провел прием граждан по видеосвязи

К губернатору обратился житель поселка Нижний Уфалей Анатолий Бабушкин. Его просьба касалась ремонта проблемного участка дороги Верхний Уфалей — Нижний Уфалей — Уфимка. Алексей Текслер дал поручение решить эту проблему. Протяженность ремонтируемого участка дороги составит 10 километров. Ремонт остальной части дороги пройдет в рамках текущего содержания. Губернатор отметил, что за ходом работ должен быть организован общественный контроль. А сам ремонт автодороги должен пройти этим летом с максимальным качеством.

Также в ходе личного приема граждан Алексей Текслер принял решение о выделении средств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортшколы по тхэквондо. Спортивная школа олимпийского резерва «Корё» получит обновление уже в этом году. Эту просьбу озвучил старший тренер спортшколы Виталий Воронцов.

Житель Челябинска Александр Блинов обратился к главе региона с вопросом об открытии новых экологических троп на Южном Урале.

«Мы активно развиваем экотропы не только по линии региональных особо охраняемых территорий, работаем с федеральными и национальными парками. На Таганае, на Зюраткуле тропы уже есть. Также у нас в области открылся национальный парк „Зигальга“», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что у области есть возможность открывать экологические тропы не по две-три в год, а гораздо больше. Все экотропы должны активно обслуживаться, а также иметь транспортную доступность для широкого пользования южноуральцами. Соответствующее поручение Алексей Текслер озвучил Министерству экологии. В 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» в Челябинской области будут созданы две новые экологические тропы в Еткульском и Чебаркульском борах общей протяженностью 3 километра.