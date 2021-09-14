Алексей Текслер подвел итоги визита в Троицк

Глава региона отметил, что город стоит особняком среди городов Южного Урала

Еще одним объектом, который осмотрел Алексей Текслер в Троицком районе стал стадион «Сатурн плюс» в поселке Станционном, в районе железнодорожного вокзала.

«Вот здесь 99-процентная готовность чувствуется: готово новенькое футбольное поле, подведены коммуникации, залиты основы для беговой дорожки и хоккейной площадки», — передает корреспондент информагентства «Первое областное».

В планах администрации ввести объект в эксплуатацию в декабре 2021 года. Осталось смонтировать бесшовное покрытие легкоатлетического ядра и хоккейного корта.

Стадион — только часть проекта благоустройства общественных пространств Станционного. В следующем году по соседству начнется ремонт Старинного здания ДК Луначарского

После прогулки по спортобъекту Алексей Текслер подвёл итоги рабочей поездки по Троицкому городскому округу.

«Троицк стоит особняком среди городов Южного Урала. Здесь сохранилась архитектура и облик 19 века. Поэтому мы стараемся обновить город, сделать привлекательным в том числе для туристов. Центральную площадь в прошлые годы привели в хорошее состояние, работаем с ЖКХ, с дорогами. Одно из знаковых мест — парк Томина. Есть отставание по срокам. Я имел очень серьезный разговор с московскими подрядчиками, обязательства надо выполнять», — подытожил губернатор Челябинской области.

Чтобы убедиться в востребованности города у туристов, губернатор неожиданно завернул на железнодорожный вокзал. Его здание само по себе памятник архитектуры: построено в 1911 году, и выглядит неплохо. Железнодорожники провели губернатора по помещениям и перрону, рассказали о пассажиропотоке. С началом осени ожидаемо большая часть пользователей местных электричек — студенты.

«В городе уходит централизованный поставщик тепла, чтобы обеспечить жителей, заканчиваем строительство новой котельной в поселке Энергетиков. Вообще город имеет серьезный потенциал: много красивых старинных зданий, логистика, до Челябинска на Ласточке меньше часа. Будем этот потенциал развивать», — отметил также глава региона.

Алексей Текслер заодно осмотрел упомянутую выше центральную площадь. Отдыхающие в небольшом сквере троичане подтвердили: общественное пространство стало гораздо удобнее и комфортнее. Они признались, что очень ждут, когда можно будет снова гулять по парку Томина.