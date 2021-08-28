Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Миасс

По словам губернатора Челябинской области, город активно развивается, но есть и застарелые проблемы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги своего визита в Миасс. Глава региона отметил, что в городе есть как застарелые проблемы, так и положительная динамика, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Миасс интересный город с богатой историей, который вносит большой вклад в развитие региона. Конечно, здесь есть и застарелые проблемы, которые мы должны решить. Есть и динамика, изменения по дорогам, благоустройству, люди замечают это. Но работы предстоит еще много. Мы сегодня много посмотрели и обсудили, чтобы наметить, какие проблемы решать»,— рассказал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области, проинспектировав строительство нового образовательного объекта, который совместит в себе школу и детский сад, отметил, что проект будет интересный, и в целом такие объекты должны быть в каждом микрорайоне. Кроме того, в ходе осмотра будущего образовательного центра было принято решение о строительстве ледового дворца.

«Обсуждали вопросы благоустройства, есть большой проект набережной в районе Труда, и, думаю, что мы будем обсуждать этот проект. Общественный транспорт: идет обновление, думаю, в течение нескольких лет мы его не только полностью обновим, но и увеличим количество, чтобы максимально уйти от маршруток. По дорогам большие планы, будем продолжать оказывать помощь и увеличивать объем средств»,— сообщил Алексей Текслер.

В целом, по словам губернатора, у Миасса серьезные перспективы как экономического, так и туристического центра. Однако город должен быть комфортным и для его жителей, и в этом направлении будет продолжена большая работа.