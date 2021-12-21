Алексей Текслер подвел итоги переписи населения на совете по нацполитике

Губернатор также оценил миграционную ситуацию в Челябинской области

20 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание регионального совета по реализации государственной национальной политики. По данным пресс-службы губернатора, речь шла о миграционной ситуации, социальной и культурной адаптации иностранцев и подготовке программы по реализации государственной нацполитики в 2022—2025 годах.



Алексей Текслер заявил, что заседания совета с будущего года будут проводиться не реже чем раз в шесть месяцев, так как реализация государственной политики требует комплексного подхода. Кроме того, глава региона подвел итоги Всероссийской переписи населения: ее результат показал, что межнациональной и межконфессиональной розни на Южном Урале нет.

«Это подтверждают и результаты актуальных социологических исследований. Растет уровень положительной оценки межэтнических отношений в регионе жителями области. В 2021 году этот показатель составил 85,2% от всех опрошенных (в 2020 году он был ниже). Считаю, в этом есть заслуга присутствующих здесь членов совета и приглашенных», — заявил губернатор.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал на заседании, как выстраивается работа с детьми иностранцев по изучению основ российской государственности, истории, культуры, традиций народов Южного Урала, а также по обучению русскому языку. По словам министра, опыт самых успешных педагогических коллективов будет распространен на все учебные заведения региона.