Алексей Текслер подвел итоги дня ПМЭФ-2022

Губернатор Челябинской области прокомментировал озвученные президентом РФ решения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги дня ПМЭФ-2022. Прежде всего губернатор отметил ключевые моменты, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным.

«Мы очень много говорили о принятых решениях о снижении ставки льготной ипотеки до 7%, а также о запуске промышленной ипотеки. Это важная для нас тема. Мы были одними из инициаторов, чтобы программа поддержки промышленных кластеров, которыми занимается Минпромторг РФ, была восстановлена. Она на какое-то время прекращала работу. И сейчас мы видим, что это направление получает второе дыхание.

Я считаю, что те решения, которые были озвучены позитивно повлияют и на социальную составляющую: льготную ипотеку, рост объемов жилищного строительства, рост ВВП. Поэтому решения, которые были озвучены президентом являются итогом сегодняшнего дня на форуме, и мы их приветствуем.

Что касается моего дня: прошло три пленарных сессии по разным направлениям. Обсуждали программу догазификации и социальных инициатив по линии партии „Единая Россия“, инфраструктурные облигации и новые возможности для строительства социальных объектов, и, конечно, дискуссия по межбюджетные отношениям. Она была достаточна интересной. Много интересных встреч. Так, к нам приедет делегация из Киргизии. Обсудим торговые, культурные отношения, туризм.

Подписали соглашения с ДОМ.РФ по снижению ставки льготной ипотеки ещё на 3% от имеющейся для IT-специалистов. Насыщенный получился форум. Я думаю, для нашего региона это новые Контакты, встречи соглашения будут во многом полезны и нисколько в этом не сомневаюсь».