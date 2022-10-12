Алексей Текслер поблагодарил ветеранов за уроки мужества

Губернатор провел встречу с председателем областного совета ветеранов Анатолием Сурковым

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность руководителю регионального совета ветеранов Анатолию Суркову за помощь мобилизованным жителям и просветительскую работу. Глава региона провел рабочую встречу с генерал-лейтенантом запаса, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



«Сейчас у нас особое время. Специальная военная операция и мобилизация поставили ряд дополнительных задач перед нами. Знаю, что наши ветеранские организации активно подключились к выполнению этих задач. Особая благодарность за те торжественные проводы, в которых всегда наши ветераны участвуют. Очень благодарен за уроки мужества, которые сейчас проводятся в школах, что вы рассказываете правду, то, что было, почему происходят те или иные события сейчас», — отметил губернатор.

Алексей Текслер рассказал Суркову, что сам бывает в воинских частях, где резервисты проходят сейчас боевое слаживание. Он отметил, что на местах ветераны активно подключаются к шефской работе с действующими военными. Другой аспект работы совета ветеранов — сохранение памяти о прошедших войнах и работа с молодежью.

«Сегодня у нас нет ни одного неухоженного мемориала, памятника нашим воинам. Особая веха, за что я всегда и все наши жители будут вас благодарить, — получение гордого звания городов трудовой доблести. Наши Челябинск и Магнитогорск первыми были удостоены президентом этого почетного звания. Мы продолжаем работу по Златоусту, Миассу и другим городам», — подчеркнул Алексей Текслер.

Анатолий Сурков в свою очередь поблагодарил губернатора за решение проблем, озвученных ветеранами, — это вопросы по блокадникам, детям войны, многие другие.