Алексей Текслер поблагодарил президента РФ за поддержку региона

Во время визита в Челябинскую область Владимир Путин проявил особое внимание к ключевым проектам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за внимание к региону и оказанную поддержку.

В ходе визита в Челябинскую область Владимир Путин посетил ряд значимых объектов в Магнитогорске и провел встречи с работниками предприятий.

«Президент познакомился с работой новой коксовой батареи ММК, принял участие в запуске нового цеха машиностроительной продукции. Очень тепло Владимир Владимирович пообщался с работниками предприятия, ответил на их вопросы. Также президент увидел парк „Притяжение“, которым мы гордимся», — отметил губернатор.

Алексей Текслер представил президенту отчет о реализации ключевых проектов и социально-экономическом развитии региона. Владимир Путин поддержал ряд предложений Челябинской области.

«Владимир Владимирович поддержал ряд наших предложений. Например, по активизации реконструкции аэродромного комплекса в Магнитогорске и строительству нового здания аэропорта. А также важное решение в сфере образования — строительство научно-инжинирингового центра при МГТУ им. Носова», — подчеркнул глава региона.

Визит президента в Челябинскую область стал значимым событием, подтверждающим внимание федерального центра к развитию региона и реализации масштабных проектов.

Автор: Екатерина Распопова