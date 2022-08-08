Алексей Текслер перезагрузил работу «Единой России» в Челябинской области

Губернатор перераспределил сферы деятельности своих заместителей

8 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве секретаря реготделения партии «Единая Россия» провел заседание президиума областного отделения партии. Главной темой заседания стала перезагрузка работы партии: как заявил Алексей Текслер, единороссы должны мобилизоваться для повышения уровня жизни в регионе.



«28 февраля, спустя четыре дня после начала специальной военной операции, конференция Челябинского регионального отделения партии „Единая Россия“ единодушно поддержала все шаги нашего президента и Владимира Путина. Решительные действия руководства страны и партии потребовали от нас значительного усиления активности, мобилизации всех ресурсов для обеспечения стабильности в регионе и решения новых задач», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, Челябинская область весной 2022 года взяла шефство над донецкими городами Волновахой и Ясиноватой. За последние месяцы в ДНР из Челябинской области ушло более 400 тонн гуманитарной помощи: воды, одежды, продуктов, строительных материалов и прочего. Кроме того, в Челябинской области отдыхают дети из ДНР, а молодежь из Донбасской Народной Республики принимала участие в форуме «УТРО» в составе челябинской делегации.

«Сегодня мы сформировали рабочее ядро региональной организации, которое будет действовать в новых условиях, с повышенной ответственностью. Все вы люди опытные, политически зрелые, никому ничего не нужно объяснять. Очень рассчитываю на эффективную работу», — обратился Алексей Текслер.