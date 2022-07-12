Губернатор Алексей Текслер перераспределил полномочия между своими заместителями. Новая конфигурация его команды, как сообщают в пресс-службе главы региона — следствие возросшего числа задач правительства Челябинской области.
Новым, двенадцатым вице-губернатором становится Иван Куцевляк, прежде — руководитель экспертно-аналитического направления. Как замглавы региона, он будет курировать министерство экономического развития региона.
Вице-губернатор Егор Ковальчук продолжит контроль работы областного министерства промышленности.
Сергей Сушков кроме кураторства над областным Минсельхозом возьмет на себя работу с южными, большей частью как раз сельскохозяйственными муниципалитетами.
Прежний территориальный вице-губернатор Алексей Фартыгин, с конца 2021 года работавший с южными муниципалитетами Челябинской области, теперь берет на себя министерство общественной безопасности, главное управление юстиции, взаимодействие с правоохранительными органами.
Александр Козлов, курировавший министерство цифровых технологий и связи, возьмет под свое крыло еще и региональное Минэкологии.
Александр Богашов, прежде совмещавший должности вице-губернатора и министра имущества, оставляет последний пост. Как заместитель главы региона, он, впрочем, сохранит контроль над Минимущества, а вдобавок возьмет на себя работу с Главным управлением лесами.