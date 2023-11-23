Алексей Текслер озвучил предложения по развитию нацпроектов следующего цикла

Глава региона выступил на пленарном заседании VI международной научно-практической конференции МГИМО

Алексей Текслер рассказал о достижениях Челябинской области в условиях деглобализации и озвучил свои предложения по формированию национальных целей и развитию нацпроектов в рамках следующего цикла. В режиме ВКС он принял участие в конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе», передает пресс-служба правительства области.

На конференции обсудили вызовы для экономик стран и регионов в условиях деглобализации. Модератором пленарного заседания выступил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Губернатор поделился опытом Челябинской области по развитию базовых отраслей, логистики, туризма и открытию новых компетенций.

«В первую очередь продолжаем заниматься развитием базовых отраслей, то, в чем мы сильны. Мы это делаем на системной основе, и подтверждение этого факта — рост индекса промышленного производства, в частности, в сфере обрабатывающих производств. Как пример, автозавод „Урал“ строит новый конвейер. Отчасти это связано с СВО, но задача остаться и нарастить объемы выпуска гражданской продукции остается», — пояснил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что в области реализуются новые компетенции, в том числе формируется индустрия промышленных роботов. Об эффективности укрепления региональной экономики говорит рост зарплат, отсутствие безработицы и рост инвестиций.

Особо внимание Алексей Текслер уделил блоку, посвященному развитию логистики.

«Мы используем максимально свои логистические преимущества для наращивания транспортировки объемов по коридору Север — Юг, через его восточный маршрут (через Казахстан, Туркменистан, Иран), который уже обкатали. Далее. Пограничный переход „Бугристое“ на границе с Казахстаном — со следующего года вместе с Минтрансом РФ начинаем расширять с 12 полос до 36, в три раза увеличится поток, в первую очередь грузов», — прокомментировал глава региона.

На Южном Урале развивается туризм. В столице области построили новый аэропорт, завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы и начинается строительство нового терминала в Магнитогорске.

Как руководитель Комиссии Госсовета РФ Алексей Текслер предложил начать формирование национальных целей и развития нацпроектов в рамках следующего цикла. Он подчеркнул, что необходим новый источник инвестиций — длинные, дешевые и доступные деньги. Так, в части производительности труда основное внимание должно быть уделено роботизации, развитию технологий, которые в целом повышают эффективность.

«Если действующий нацпроект в основном касался вопросов бережливого производства, то теперь нужно двигаться дальше к развитию робототехники, тех производств, которые действительно смогут существенно увеличить рост производительности труда», — сообщил глава региона.

Алексей Текслер также озвучил термин «импортоопережение», он касается науки и образования. По мнению Алексея Текслера, ключевое для этого — финансирование инвестиций. Нужно наращивать финансирование инфраструктуры, реализовать проекты крупных строек, которые озвучил президент России, таких как ВСМ, Восточный полигон.

«Важно наращивать государственные инвестиции. На мой взгляд, банковская система должна быть главным источником инвестиций, и здесь вместе с ЦБ нужно вырабатывать дополнительные меры и возможности», — заключил Алексей Текслер.

Прокомментировал глава региона и тему развития новых компетенций.

«К развитию микроэлектроники должно быть внимание примерно таким же, как к ядерному проекту в сороковые годы. Все наши силы должны быть направлены на это, без этого мы не сможем стать технологическими лидерами», — подчеркнул губернатор.