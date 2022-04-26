Алексей Текслер ознакомился с челябинскими беспилотными бульдозерами

Губернатор показал полностью отечественное производство главе Государственной лизинговой компании

Губернатор Алексей Текслер и гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих сегодня, 26 апреля, побывали с рабочим визитом на челябинском заводе «ДСТ-УРАЛ». Это одно из немногих полностью независимых от импортных комплектующих машиностроительных предприятий Челябинской области, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Завод «ДСТ-УРАЛ» был создан в 1998 году, но, как говорят сотрудники предприятия, современный облик завод приобрел лишь около 15 лет назад. Сегодня ДСТ специализируется на производстве бульдозеров и другой спецтехники собственной конструкции. Одна из немногих частей машин, которая производится сторонним, но тоже отечественным предприятием, — двигатели от Ярославского моторного завода.

По словам гендиректора «ДСТ-УРАЛ» Евгения Горелого, в год предприятие выпускает до 550 бульдозеров разных модификаций. Все машины по умолчанию комплектуются оборудованием для дистанционного управления со смартфонов, при желании заказчика возможна установка оборудования для управления по радио с расстояния в несколько километров. Такие бульдозеры с бронезащитой закупают, например, Вооруженные силы РФ для работ по разминированию.

Алексей Текслер и Евгений Дитрих осмотрели производство, поинтересовались возможностью полного отказа от импортного оборудования при производстве. Губернатор отметил, что челябинская техника в современных условиях будет пользоваться повышенным спросом.