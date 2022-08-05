Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отставке первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина. Документ опубликовали на портале правой информации региона 5 августа. Руководитель освободит свой пост 8 августа.
Александр Васильевич проработал в агропромышленном комплексе региона с 1988 года. Он начинал с должности директора совхоза «Новый Урал» в Варненском районе.
С февраля 2000 до июня 2004 года работал в должности начальника главного управления сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области, а до 2010 года — первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. С апреля 2010 работал в коммерческих структурах.
С января 2014 г. по 14 мая 2017 г. — начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства министерства сельского хозяйства Челябинской области. А с 2017 года и по настоящее время — первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области.
Сегодня губернатор Алексей Текслер подписал постановление об освобождении его с должности. В документе, опубликованном на портале правовой информации региона, сообщается, что Александр Завалищин покинет свой пост с 8 августа. Отставка последовала по инициативе Александра Васильевича.