Алексей Текслер отправил в отставку первого заместителя министра сельского хозяйства

Документ опубликован 5 августа на портале правовой информации региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отставке первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина. Документ опубликовали на портале правой информации региона 5 августа. Руководитель освободит свой пост 8 августа.

Александр Васильевич проработал в агропромышленном комплексе региона с 1988 года. Он начинал с должности директора совхоза «Новый Урал» в Варненском районе.

С февраля 2000 до июня 2004 года работал в должности начальника главного управления сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области, а до 2010 года — первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. С апреля 2010 работал в коммерческих структурах.

С января 2014 г. по 14 мая 2017 г. — начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства министерства сельского хозяйства Челябинской области. А с 2017 года и по настоящее время — первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области.

Сегодня губернатор Алексей Текслер подписал постановление об освобождении его с должности. В документе, опубликованном на портале правовой информации региона, сообщается, что Александр Завалищин покинет свой пост с 8 августа. Отставка последовала по инициативе Александра Васильевича.