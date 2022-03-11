Алексей Текслер открыл свой телеграм-канал

Губернатор Челябинской области обещает: на его ресурсе будет интересно

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал собственный канал в Телеграм. О других соцсетях он тоже не забывает, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



«Всем доброго дня! На связи губернатор Челябинской области Алексей Текслер! Принял решение создать собственный телеграм-канал. Буду рассказывать здесь о новостях, ключевых решениях, делиться своим мнением по важным вопросам. Будет интересно!» — сообщил Алексей Текслер через ресурсы пресс-службы правительства.

Также губернатор напомнил о своих аккаунтах в российских соцсетях, куда по-прежнему могут обращаться жители Челябинской области: «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Напомним, после решения Роскомнадзора о блокировке Facebook начался серьезный отток публичный личностей как из этот соц сети, так и из Instagram. Большинство российских политиков, например, поспешили завести каналы в Телеграм.