Алексей Текслер освободил от должности министра спорта Максима Соколова

Новым руководителем ведомства назначен замминистра финансов Александр Гриб

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности министра по физической культуре и спорту Челябинской области Максима Соколова, сообщили сегодня, 23 мая, в правительстве региона.

Глава региона поблагодарил Максима Соколова за работу.

Максим Соколов руководил министерством спорта с 1 апреля 2021 года. До прихода на госслужбу возглавлял ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области».

Новым руководителем министерства назначен Александр Гриб. До этого он занимал должность заместителя министра финансов Челябинской области.

«Александр Андреевич был частью нашего коллектива почти двадцать лет, двенадцать из которых напрямую взаимодействовал с отраслевыми министерствами и ведомствами, курировал организацию исполнения их расходов, в том числе и Минспорта. Он прекрасно знает специфику их работы и те задачи, что сегодня решаются на областном уровне», — прокомментировал новое назначение своего зама министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Андрей Пшеницын выразил надежду, что в спортивной среде оценят профессиональные качества нового министра.