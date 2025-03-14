Алексей Текслер объявил перезагрузку молодежного крыла «Единой России» в Челябинской области

«МГЕР должна стать новой силой, формирующей общественные инициативы»

«Молодая гвардия» в Челябинской области должна получить новое дыхание, об этом секретарь ЧРО «Единой России», губернатор Алексей Текслер заявил, открывая 11-ю конференцию отделения МГЕР. Он также обозначил основные шаги на этом пути: ревизия местных отделений, активное вовлечение молодежи в общественно-политическую повестку, обеспечение преемственности между молодежным крылом и опытными партийцами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Молодая гвардия» Челябинской области должна выйти на авансцену молодежной политики, выступить инициатором новых проектов, способных увлечь за собой большинство молодых южноуральцев. Это подразумевает не только участие в общественных инициативах, но и работу над общими показателями, подчеркнул губернатор.

«Поручаю всем членам „Молодой гвардии“ активизироваться и привлекать молодежь к общественно-политической деятельности в нашем регионе. Нам нужна политически осознанная молодежь, понимающая суть происходящего в стране, молодежь, которая опирается на лучшую традицию и крепкую историческую память», — отметил он.





Следующим шагом должна стать ревизия членов «Молодой гвардии» в местных отделениях: это, по словам Алексея Текслера, поможет понять «свои сильные и слабые стороны, выработать эффективную стратегию дальнейшей работы, а где-то провести глубокую перезагрузку». Для повышения эффективности работы необходимо создать четкую связку между деятельностью МГЕР и «Единой Россией».

«МГЕР должна активно формировать „скамейку“ будущих членов партии. Это одно из важнейших направлений работы в настоящее время. Ваша работа должна быть направлена на формирование сторонников партии „Единая Россия“ и фактическое вовлечение молодежи в активную партийную работу, цель которой — вхождение в партию и работа в рамках партийных институтов в нашем регионе», — резюмировал он.

Губернатор подчеркнул: истинный патриотизм — это не только уважение к прошлому, но и активное участие в настоящем. Поэтому закономерно прозвучали поручения продолжать волонтерскую работу, помогать пенсионерам и ветеранам, оказывать помощь бойцам СВО и их семьям.

«Важно не только помочь нашим героям материально и по хозяйству, но и вовлечь их в общественную жизнь муниципалитета. Прежде всего, конечно, речь идет о героях СВО, которые должны иметь площадку и аудиторию для общения с местной молодежью. Сегодня, как никогда, наши усилия важны для поддержки фронта, наших ребят на передовой. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы этот год пробудил во всех молодых людях региона чувство активного патриотизма, взаимопомощи и коллективной ответственности за Родину», — призвал Алексей Текслер.

Добавим, в ходе конференции были переизбраны контрольно-ревизионные органы движения и руководитель МГЕР. Им стал лидер сельской молодежи Челябинской области Владислав Уланов.



