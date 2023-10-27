Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с сенатором Маргаритой Павловой, передает пресс-служба главы региона. Они обсудили промежуточные итоги работы в рамках осенней сессии Совета Федерации и вопросы поддержки военнослужащих.
В частности, обсуждались вопросы поддержки учреждений Минобороны РФ, в том числе военных комиссариатов.
Также речь шла о модернизации центра «Авангард» в Чебаркуле. Это один из учебно-методических центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи в регионе.