Алексей Текслер обсудил с сенатором Маргаритой Павловой поддержку военных

Глава региона провел рабочую встречу с представителем Челябинской области в Совфеде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с сенатором Маргаритой Павловой, передает пресс-служба главы региона. Они обсудили промежуточные итоги работы в рамках осенней сессии Совета Федерации и вопросы поддержки военнослужащих.

В частности, обсуждались вопросы поддержки учреждений Минобороны РФ, в том числе военных комиссариатов.

Также речь шла о модернизации центра «Авангард» в Чебаркуле. Это один из учебно-методических центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи в регионе.