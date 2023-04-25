Алексей Текслер обсудил с послом Казахстана перспективы сотрудничества Челябинской области с южным соседом

Южный Урал — один из лидеров по товарообороту с Республикой Казахстан

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, транспортное сообщение и перспективу проведения на Южном Урале очередного форума межрегионального сотрудничества с участием глав государств, сообщает пресс-служба губернатора.



Прежде всего Алексей Текслер отметил масштаб товарооборота между Челябинской областью и регионами Казахстана: уменьшить этот показатель не смогли ни годы коронавирусной пандемии, ни введенные в 2022 году западные санкции.

«За прошлый год товарооборот остался на уровне объемов допандемийных лет. Сегодня это около 2 миллиардов долларов, есть потенциал для развития наших торгово-экономических связей. Благодаря среде, созданной для беспрепятственного ведения внешнеэкономической деятельности, в регионе растет интерес предпринимательского сообщества к сотрудничеству с партнерами из Казахстана. Это и те, кто впервые выходит на экспортные рынки, но есть и наши основные экспортеры, которые бы хотели расширить номенклатуру и увеличить объемы поставок», — отметил губернатор.

Ряд предприятий Южного Урала и Казахстана сотрудничают уже долгие годы. Так, челябинский губернатор упомянул взаимодействие миасского автомобильного завода «Урал» и Семипалатинского автосборочного завода: российские грузовики в Казахстане собирают по лицензии. Традиционно также активно идет торговля в агропромышленном комплексе: за 2022 год экспорт из Челябинской области в Казахстан вырос на 19 процентов, импорт на Южный Урал увеличился на 37 процентов. С шестью регионами Казахстана — городом Астаной, Костанайской, Алма-Атинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областями заключены соглашения о сотрудничестве.

«Мы бы хотели, чтобы бизнесмены Казахстана и России создавали совместные предприятия, вкладывали ресурсы в перспективные инвестиционные проекты», — отметил Ермек Кошербаев.

Также дипломат сообщил, что в скором времени в Челябинск прибудет делегация Костанайской области.

Рост товарооборота в немалой степени зависит от логистики. Челябинская область расположена для торговли с Казахстаном чрезвычайно выгодно, кроме того, именно через наш регион проходит транспортный коридор «Север — Юг».

«В целях углубления и расширения сотрудничества хотел бы пригласить вас и представителей бизнес-сообщества Челябинской области принять участие в международной выставке обрабатывающей промышленности Kazakhstan Industry Week, которая пройдет с 10 по 12 мая. Готовы в Казахстане организовать встречи на самом высоком уровне с тем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Маршрут, о котором вы сказали, „Север — Юг“, очень актуален не только для Челябинской области и Казахстана», — подчеркнул Ермек Кошербаев.

Губернатор и посол вспомнили и о сотрудничестве в сфере образования: на сегодня только в казахстанском филиале ЧелГУ учатся 2,5 тысячи студентов, сотни граждан соседней страны обучаются в вузах нашей области.

Алексей Текслер и Ермек Кошербаев также обсудили возможность проведения в Челябинске очередного форума межрегионального сотрудничества. Южный Урал уже дважды принимал это мероприятие, на форуме выступали президенты России и Казахстана.