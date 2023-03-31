Алексей Текслер обсудил с полпредом по УрФО социально-экономическое развитие Южного Урала

Челябинская область — один из 16 регионов РФ, где в 2022 году вырос рынок товаров и услуг

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Темой совещания стало социально-экономическое развитие уральских регионов в условиях санкций Запада и специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства области.



Полпред президента Владимир Якушев сообщил главам субъектов Федерации, что уральским регионам удалось не допустить в 2022 году снижения доходной части бюджетов и экономическая и социальная ситуации на Урале стабильны. Однако бюджеты всех субъектов на 2023—25 годы приняты с дефицитом.

Полпред предложил губернаторам активнее пользоваться беспроцентными казначейскими кредитами, инфраструктурным меню и другими введенными федеральными властями механизмами помощи регионам.

«2022 год был годом адаптации экономики Челябинской области к последствиям санкционного давления. Принятые меры поддержки позволили не только стабилизировать ситуацию, но плавно и прогнозируемо завершить год. Адаптировались к новым условиям и промышленные предприятия, которые смогли перестроить экспортную логистику и переключились на внутренний спрос. Что самое главное — сохранили рабочие места, к концу года вышли на рост занятости», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор привел несколько ключевых показателей. Так, в январе — феврале 2023 года индекс промышленного производства в Челябинской области показал рост в 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 14,2 процента, объем продукции сельского хозяйства вырос на 16,8 процента, а жилых домов за первые месяцы 2023 года уже введено на 11 процентов больше, чем год назад. Среднемесячная зарплата в Челябинской области выросла по итогам 2022 года на 13,7 процента, то есть перевалила за 50 тысяч рублей.

Неплохо чувствует себя рынок товаров и услуг: Челябинская область — один из 16 регионов России, где он показал положительную динамику, то есть объем платных услуг превзошел показатели 2021 года. Наконец, как сообщало ИА «Первое областное», кассовое исполнение нацпроектов составило рекордные 98,8 процента.

Подробно Алексей Текслер остановился на социальных обязательствах региона.

«Ни от каких социальных программ и выплат мы не отказались, а, наоборот, увеличиваем и расширяем поддержку граждан. Это связано и с проведением специальной военной операции, мобилизацией, работой с контрактниками, с теми, кто возвращается с СВО. Расширяем линейку поддержки по газификации и другим направлениям. Наши основные задачи — продолжить развитие региона, обеспечить устойчивый промышленный и инвестиционный рост и обеспечить достойный уровень жизни всех наших жителей», — резюмировал губернатор.