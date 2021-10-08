Алексей Текслер обсудил с митрополитом Челябинским социальные проекты

Светские и духовные власти Южного Урала договорились о совместной работе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием, сообщает пресс-служба епархии РПЦ. Глава региона и иерарх Русской православной церкви обсудили совместные социальные проекты, развитие межконфессиональных отношений и строительство нового кафедрального собора на северо-западе Челябинска.



По данным пресс-службы, на встрече обсуждались вопросы реконструкции храма Александра Невского на Алом поле. Напомним, работы в храме, бывшем когда-то органным залом, стартовали весной 2020 года. Богослужения на время работ перенесены во временное помещение православного центра неподалеку от церкви.

Также речь шла о строительстве нового кафедрального собора на северо-западе Челябинска. Храм Рождества Христова, как сообщало ИА «Первое областное», станет крупнейшим на Урале (вместимость до трех тысяч человек). Работы над ним должны быть завершены в 2023 году. Митрополит заверил губернатора, что строительство находится под постоянных контролем РПЦ. Светские власти, добавим, работают над созданием сквера возле Христорождественского собора.

Алексей Текслер поблагодарил митрополита за вклад православного духовенства в укрепление межконфессиональных отношений в регионе. Митрополит благословил губернатора на дальнейшее служение жителям Челябинской области и вручил икону святого князя Александра Невского.