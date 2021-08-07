Алексей Текслер обсудил с главой Агаповского района вопросы газификации, засухи и водоснабжения

Дорогами губернатор Челябинской области остался доволен

Сегодня, 7 августа, губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым. Глава региона затронул такие вопросы, как урожайность, газоснабжение и дороги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

«Хочу обратить внимание на сельское хозяйство. Понятно, что последние два года непростые из-за засухи, тем не менее урожай уже наблюдается лучше, чем в прошлом году. Экономика района в основном ориентирована на сельское хозяйство, и на это необходимо обратить внимание, тем более, что от этого зависит и развитие социальной сферы»,— сказал Алексей Текслер.

Байдавлет Тайбергенов ответил, что засуха действительно была, но не все посевы пострадали. На сегодняшний день район выполняет задачу губернатора по увеличению территорий для сельского хозяйства, и уже 146 гектаров в обработке. Остальное — паевые земли.

Затем губернатор и глава района обсудили дороги. Алексей Текслер отметил, что им уделяется большое внимание, постоянно увеличивается помощь, и сегодня губернатор увидел примеры хороших дорог и отметил, что опыт Агаповского района — а именно асфальтирование к каждому домовладению — регион будет применять и в других населенных пунктах.

Поднял глава региона и тему газификации. По словам Байдавлета Тайбергенова, на сегодняшний день район газифицирован на 71%. Еще 290 домовладений в Светлогорском поселении будут газифицированы в ближайшем будущем.

«Прошу обратить внимание на газификацию, решить все проблемы, которые остаются, чтобы улучшить ситуацию, потому что это важно»,— отметил Алексей Текслер.

Что касается спортивных объектов, то здесь у администрации района большие планы: кроме того, что каждый год в эксплуатацию вводится один спортивный объект, в ближайшие два года в районе запланировано строительство еще трех футбольных полей, а также возведение хоккейных коробок возле школ.

Кроме того, в районе остаются проблемы с водо- и теплоснабжением. Алексей Текслер пообещал оказывать в этих вопросах всестороннюю помощь.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области осмотрел пожарную часть, ДК, а также большую школу, где поручил заменить все окна.