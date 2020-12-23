Алексей Текслер: «Никаких других планов, кроме Челябинской области, у меня нет»

Губернатор не исключил, что будет участвовать в выборах 2024 года, если того пожелают жители

Губернатор Алексей Текслер определился со своими планами на будущее. В интервью журналисту 74.ru он рассказал о своем отношении к будущим выборам главы региона. А заодно — парировал опасения тех южноуральцев, которые полагают, что глава региона, отработав один срок, покинет область.



«У меня должность выборная, и если жители сочтут мою работу полезной, захотят, чтобы я продолжал, я пойду на выборы в 2024 году и продолжу. Для меня это серьезный и осознанный выбор, я проживаю всё внутри себя и хочу оставить о себе хорошую память. Никаких других планов, кроме Челябинской области, у меня нет», — заявил Алексей Текслер.

Слова губернатора прокомментировал политолог Андрей Лавров. Он напоминает, что люди на государственной службе, даже и на выборных должностях, зависят не только от мнения избирателей.

«У Алексея Текслера челябинские корни. Область и город ему не чужие, видно, что он хочет здесь работать, отдает делу не только силы, но и душу. Но нужно для себя четко представлять, что он госслужащий, фактически как военный. Его компетенции могут понадобиться где-то еще», — предупреждает политолог.

Напомним, Алексей Текслер в статусе врио губернатора руководит Челябинской областью с марта 2019 года. В сентябре 2019 года он выиграл выборы и избавился от приставки «врио». Срок его полномочий истекает осенью 2024 года.