Как лучший результат партии за все время ее существования на Южном Урале оценил результаты прошедших выборов губернатор Челябинской области и секретарь регионального совета ЕР Алексей Текслер. Это заявление глава региона сделал сегодня, 20 сентября, на заседании президиума регионального политсовета «Единой России», передает корреспондент ИА «Первое областное».
Напомним, 11 сентября в Челябинской области выбирали 220 депутатов собраний депутатов муниципальных образований, депутата Законодательного собрания и шестерых глав сельских администраций. Секретарь регионального отделения ЕР Алексей Текслер отметил, что почти 94% победных избирательных кампаний — это лучший результат партии за все время существования ее на Южном Урале.
«Кандидат от ЕР по Троицкому округу, где проходили довыборы депутата ЗСО, Светлана Черепухина набрала 61% голосов. Ее ближайший соперник — только около 11%. Отдельно хочу отметить хороший результат партии в Коркинском муниципальном округе, где впервые формировался представительный орган. В 12 районах области и ЗАТО Трехгорный ЕР одержала стопроцентную победу. Но почивать на лаврах нельзя. Мы должны конвертировать доверие избирателей в изменение жизни к лучшему и укрепление экономики», — обратился к однопартийцам Алексей Текслер.
Советник губернатора Челябинской области и заместитель секретаря Челябинского регионального отделения «Единой России» по партийному строительству Владимир Мякуш предложил руководителям местных политсоветов до 10 ноября проанализировать собранные в ходе предвыборной кампании наказы избирателей и подготовить предложения по их реализации.
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