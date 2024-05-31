Алексей Текслер назначил заместителя главы Минцифры Челябинской области

Постановление опубликовано на портале правовой информации

Елена Лукашина назначена заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на портале правовой информации.

«Назначить Лукашину Елену Юрьевну заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Елена Лукашина родилась в городе Южноуральске. В 2008 и 2010 годах с отличием окончила Южно-Уральский государственный университет по специальностям «организация и технология защиты информации» и «юриспруденция». В 2008—2017 годах работала в компании «ПНК». Была специалистом по защите информации, начальником отдела информационных технологий, начальником отдела защиты информации, заместителем генерального директора по проектам в сфере информационной безопасности. В 2017—2019-м являлась руководителем направления по информационной безопасности «Ростелекома». В июне 2019 года Елена Лукашина была назначена начальником управления информационной безопасности Минцифры региона.