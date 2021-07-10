Алексей Текслер назначил заместителей двум челябинским министрам

Замминистра социальных отношений стала Галина Казакова, замглавы регионального Минстроя — Кирилл Мозгалев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителей министрам социальных отношений и строительства и инфраструктуры региона. Соответствующие документы опубликовали 9 июля на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Мозгалева Кирилла Михайловича заместителем министра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области»,— говорится в документе.

Заместителем министра социальных отношений, согласно постановлению, назначена Казакова Галина Михайловна.

Оба документа вступили в силу 8 июля.

Отметим, Кирилл Мозгалев ранее был заместителем начальника управления регионального государственного строительного надзора Минстроя Челябинской области. Галина Казакова занимала должность замминистра образования и науки Челябинской области, а также работала советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета.