Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителей министрам социальных отношений и строительства и инфраструктуры региона. Соответствующие документы опубликовали 9 июля на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Мозгалева Кирилла Михайловича заместителем министра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области»,— говорится в документе.
Заместителем министра социальных отношений, согласно постановлению, назначена Казакова Галина Михайловна.
Оба документа вступили в силу 8 июля.
Отметим, Кирилл Мозгалев ранее был заместителем начальника управления регионального государственного строительного надзора Минстроя Челябинской области. Галина Казакова занимала должность замминистра образования и науки Челябинской области, а также работала советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета.