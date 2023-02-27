Алексей Текслер назначил врио первого замглавы Минстроя Челябинской области

Людмила Алпатова сменила уволенного ранее Ивана Белавкина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил исполняющего обязанности первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры. Им стала начальник управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Людмила Алпатова, сообщается на портале правовой информации. Ранее глава региона снял полномочия с предыдущего первого замминистра Ивана Белавкина, которого судят по статье о получении взятки.

«До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну», — указано в постановлении.

На новую должность Людмилу Алпатову назначили без освобождения от обязанностей начальника управления инженерной инфраструктуры Минстроя. Ей установили оклад и выплаты надбавок, полагающиеся по должности первого замминистра строительства и инфраструктуры региона.