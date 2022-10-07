Алексей Текслер назначил врио первого заместителя главы областного Минсельхоза

Обязанности первого зама будет исполнять начальник управления по развитию животноводства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении временно исполняющего обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства региона. Как следует из текста опубликованного на портале правовой информации документа, врио первого зама стал Евгений Литвинов, начальник управления по развитию животноводства и технической политики.



Срок пребывания Литвинова в статусе врио не определен: постановление гласит, что исполнение обязанностей первого замминистра возложено на чиновника до назначения конкретного человека на эту должность без приставки «врио». Одновременно Евгений Анатольевич продолжит работать начальником управления.

Напомним, прежний первый заместитель министра сельского хозяйства, Александр Завалищин, покинул свой пост в начале августа 2022 года, незадолго до своего 65-летия.