Алексей Текслер назначил в Минобр экс‑директора техникума

Виталий Литке стал заместителем министра образования

13 августа опубликовано постановление губернатора Челябинской области Алексея Текслера о назначении в региональное министерство образования нового заместителя. Им стал Виталий Литке, до последнего времени занимавший должность директора Челябинского радиотехнического техникума.



Как следует из текста постановления, опубликованного на портале правовой информации, Виталий Литке станет заместителем главы ведомства с испытательным сроком в три месяца.

Сам Виталий Владимирович, командовавший Челябинским радиотехническим техникумом более пяти лет, уже попрощался с коллективом учреждения.

«Я очень ценю и чем дорожу: всех успехов нам удалось достичь благодаря командной работе и труду каждого — огромное вам спасибо! Наш техникум окреп и имеет высочайший потенциал роста. Мы стали одним из лидеров ИТ-образования в Челябинской области. Конечно, многое ещё предстоит, и я верю, что Челябинский радиотехникум будет дальше активно развиваться», — написал он на сайте техникума.