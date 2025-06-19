Алексей Текслер назначил первого замминистра соцотношений Челябинской области

Должность заняла Любовь Истомина

В министерстве социальных отношений Челябинской области — кадровые перестановки. На повышение пошла одна из заместителей министра, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на постановление губернатора.

Как следует из документа, с 18 июня 2025 года Любовь Истомина освобождена от должности замминистра и назначена на должность первого заместителя главы ведомства.

Напомним, в предыдущей должности Любовь Анатольевна проработала пять лет, до середины 2020 года она возглавляла в Минсоцотношений управление социальных гарантий и льгот.