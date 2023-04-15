Алексей Текслер назначил нового замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области

Теперь у руководителя аппарата шесть заместителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Им стал Артур Фахрутдинов, который ранее руководил Центром управления регионом. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Назначить Фахрутдинова Артура Фидаильевича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца»,— говорится в документе.

Артур Фахрутдинов будет курировать работу с обращениями жителей Челябинской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания, то есть 13 апреля.

Отметим, Артур Фахрутдинов станет шестым замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. На сегодняшний день, согласно размещенной на сайте регионального правительства информации, заместителями руководителя являются Антон Артемов, Александр Зацепин, Сергей Зюсь, Ольга Козлова и Татьяна Язовских.