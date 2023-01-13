Алексей Текслер назначил нового заместителя министра строительства

До 12 января Ирина Балашова работала в управлении капстроительства челябинской мэрии

Заместителем министра — начальником управления строительства минстроя Челябинской области назначена Ирина Балашова. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.



Как следует из текста документа, Ирина Балашова назначена на должность с испытательным сроком в три месяца. Она займет место Антона Астахова, покинувшего пост замминистра по собственному желанию в ноябре 2022 года. С 8 декабря до сегодняшнего дня его обязанности исполняла Елена Кузнецова, начальник отдела бухгалтерского учета министерства.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Челябинска, Ирина Балашова исполняла обязанности начальника управления капстроительства мэрии областного центра в августе-сентябре 2019 года, затем трудилась там же заместителем начальника вплоть до 12 января.