Алексей Текслер назначил начальника регионального управления внутренней политики

Евгений Горяев избавился от приставки «и. о.»

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового начальника управления внутренней политики правительства Челябинской области. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, вакантную должность занял Евгений Горяев. Судя по данным из открытых источников, он возглавлял это профильное управление, но в статусе исполняющего обязанности.

Постановление вступило в силу после подписания главой региона. Евгений Горяев исполнял обязанности руководителя управления с декабря 2021 года. До этого момента структуру областного правительства возглавлял на протяжении многих лет Виталий Шиков. Во время формирования нового состава региональной избирательной комиссии, когда ее председателем стал бывший вице-губернатор Евгений Голицын, стало известно, что Шиков становится членом облизбиркома на постоянной основе.

Неделю назад стало известно об увольнении председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергея Малышева. Чиновник пока исполняет свои обязанности, но уйдет из структуры в конце апреля. Также в нашем регионе назначили нового начальника отдела рыбоохраны: им стал 49-летний подполковник полиции Руслан Фетисов. Кроме того, на прошлой неделе президент Владимир Путин обновил состав судов в области, назначив на разные должности восемь судей.