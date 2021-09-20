Алексей Текслер назначил на должность заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова

Он будет координировать реализацию госполитики в сфере развития информационного общества в регионе

Глава Челябинской области Алексей Текслер назначил Александра Козлова на должность заместителя губернатора. К работе он приступит со вторника, 21 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Александр Козлов будет координировать реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества в регионе, курировать вопросы развития цифровых технологий, в частности, в рамках реализации национального проекта „Цифровая экономика“ на территории Челябинской области», — уточнили в региональном правительстве.

Сфера цифровизации сегодня не менее важна, чем сфера здравоохранения, образования, строительства и другие. Более того, она связывает и развивает остальные сферы жизни. Поэтому принято решение сформировать в правительстве области блок, который будет курировать цифровизацию под руководством нового заместителя губернатора. Отметим, что цифровизации ранее не было в качестве KPI на региональном уровне. Теперь же это отдельный полноценный сектор, который необходимо развивать.

Александр Козлов с 31 января 2014 года был министром информационных технологий и связи Челябинской области. В феврале 2020 года был назначен на должность замминистра строительства России.

Эксперты уверены, что за полтора года успешной работы в федеральном министерстве он оброс новыми компетенциями, связями и расширил свои лоббистские возможности. Это, по мнению политолога, должно положительно отразиться на развитии региона с его возвращением в Челябинскую область.

«Добровольный уход с поста замглавы Минстроя РФ Александра Козлова оборачивается усилением регионального правительства Текслера. Козлова ждет возвращение в Челябинскую область, но уже на пост вице-губернатора по цифровизации. Он зарекомендовал себя в качестве грамотного управленца, еще когда возглавлял областное Министерство цифрового развития. Теперь же, получив серьезный опыт работы на федеральном уровне, он должен закрепить позиции Челябинской области как одного из регионов — лидеров в сфере цифровизации»,— уверен челябинский политолог Александр Мельников.

Напомним, в Минстрое России Александр Козлов также отвечал за блок вопросов, связанных с цифровизацией и цифровой трансформацией отраслей строительства и ЖКХ.