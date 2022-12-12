Алексей Текслер назначил и. о. замминистра строительства Челябинской области

Полномочия временно возложены на главного бухгалтера

Исполнять обязанности заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области на время поиска замены уволившемуся Антону Астахову будет главный бухгалтер финансово-экономического управления Елена Кузнецова. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, что прежний замглавы областного Минстроя Антон Астахов оставил госслужбу по собственной инициативе 18 ноября.

До назначения постоянной замены Астахову исполнять обязанности замминистра будет Елена Кузнецова — начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления министерства.

Исполнять обязанности замминистра Елена Кузнецова будет без освобождения от основных обязанностей.