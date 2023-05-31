Алексей Текслер назначил двух заместителей управделами губернатора и правительства

Глава региона подписал соответствующие постановления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о назначении двух заместителей управляющего делами губернатора и регионального правительства. Документы опубликованы на портале правовой информации.

«Назначить Максима Перницкого заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца»,— сообщается в одном из документов.

Согласно второму постановлению, на эту же должность, только без испытательного срока, назначен Евгений Яковлев, занимающий пост председателя комитета планирования закупок в управлении делами губернатора и правительства.

Ранее в Челябинской области сократили должность заместителя начальника Государственной жилищной инспекции и расторгли контракт с Андреем Солоповым, который занимал эту должность.