Алексей Текслер отметил региональными наградами отличившихся чиновников

Глав некоторых округов и начальника ГКУ отметили за успехи в работе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в завершение первого в 2023 году совещания с главами территорий вручил региональные награды. В пресс-службе правительства области рассказали, кто получил грамоты и благодарственные письма.

В 2022 году на всероссийском конкурсе Главное контрольное управление Челябинской области стало лучшим органом внутреннего государственного финансового контроля. Алексей Текслер вручил начальнику ГКУ региона Дмитрию Агееву почетную грамоту губернатора за безупречную службу и высокий уровень профессионализма.

Также по итогам проверки МЧС в прошлом году губернатор отметил глав Челябинского, Чебаркульского, Коркинского, Златоустовского и Миасского городских округов. Наталья Котова, Светлана Виноградова, Наталья Лощинина, Максим Пекарский и Григорий Тонких получили из рук главы региона благодарственные письма.

Напомним, на этом же совещании Алексей Текслер раскритиковал главу Катав-Ивановского района за срыв пассажирских перевозок. Разнос также получил глава Саткинского района, где произошла крупная коммунальная авария.